Scarpe uomo – donna estate 2018: le Timberland Boat per un’estate senza fine

Spirito d’avventura anche nel tempo libero, che sia al mare o in città, è l’essenza che caratterizza l’iconica boat shoe Timberland, il cult dallo stile inconfondibile dal 1979. Nata come scarpa da barca ma versatile e funzionale anche nella quotidianità metropolitana il modello si adatta a qualsiasi esigenza. Per la Primavera Estate 2018 Timberland aggiorna il design del modello Tidelands da uomo e Camden Falls per la donna, proponendoli in nuovi materiali e colori.

Scarpe uomo estate 2018: le Tidelands

Tidelands vanta una costruzione eccellente che si sviluppa grazie all’utilizzo di pellami pregiati, provenienti da concerie premium. L’intreccio sul collo evoca evoca il mondo nautico mentre la forma è quella di un elegante mocassino cucito a mano. Le rifiniture comprendono lacci in cuoio grezzo e cotone tono su tono abbinate a pratiche suole antiscivolo in gomma ed EVA bianca riciclata, che assicurano una perfetta aderenza anche su superfici più lisce. Pelle e suède sono accese da tonalità vivaci come il bright blue affiancate da nuances più neutre tra le quali spicca il Light Taupe.

Scarpe donna estate 2018: le Camden Falls

Il modello da donna Camden Falls segue le orme di quello maschile: design iconico che rimanda al mondo nautico ed eccellenti tecniche di lavorazione e rifinitura, si sposano con una palette cromatica femminile e sofisticata su morbido e pregiato suède. Si spazia così da colori neutri della terra a nuove esclusive combinazioni come l’azzurro polvere e il salmone fino agli immancabili nero e marrone nelle versioni in pelle liscia.