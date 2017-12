Scarpe uomo collezione inverno 2018: le Mizuno 1906 per un universo in 3D (FOTO)

L’identità creata dalla collezione lifestyle Mizuno 1906 si rappresenta in modo molteplice in linea con una epoca in cui il gusto ha confini culturali ed estetici fluidi. Per l’Autunno/Inverno 2017-18, seconda collezione della linea Mizuno 1906, il designer Andrea Borgini propone ancora una volta l’unione tra il feeling tecnologico del design

giapponese e la personalità del Made in Italy, individuando tre focus portanti: materiali pregiati come il velluto, pelli lavorate artigianalmente e suede effetto camouflage con stelle iconiche mood di ispirazione del marchio, lavorazioni esclusive ed innovative come le stampe tridimensionali e layering effetto 3 D con logo a rilievo, e infine innovazione integrata grazie al processo dip coating di rivestimento ad immersione di poliuretano.

I modelli della linea lifestyle sono pensati per persone che vivono una quotidianità attiva in perenne movimento. Quattro le proposte della collezione Autunno/Inverno: