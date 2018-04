Scarpe uomo 2018, Puma X Diamond Avid: ecco le nuove sneakers (FOTO)

La Puma x Diamond Supply Co. Avid evoKNIT, disponibile in due inedite colorway, entrambe caratterizzate dal tocco e dai dettagli inconfondibili di Diamond Supply Co., è caratterizzata dalla tomaia evoKNIT, interamente lavorata a maglia, leggera, avvolgente e traspirante per offrire il massimo comfort, ha una vestibilità avvolgente per garantire supporto e protezione. La Avid ha un’inedita struttura progressive adatta per qualsiasi occasione, una suola scolpita con linee decise, l’intersuola in Eva, stampata a iniezione; è dotata della tecnologia Ignite che garantisce una reattività maggiore e un’ottima ammortizzazione per alti livelli di comfort, durata e trazione. La costruzione easy-on permette una calzata facile e veloce.

Fondato da Nicholas Tershay, alias Nick Diamond, nel suo appartamento di San Francisco nel 1998, Diamond Supply Co. nacque come hardware store per gli skateboard ed è cresciuto rapidamente negli ultimi due decenni raggiungendo un altissimo livello di prestigio. Oggi è ampiamente riconosciuto come uno degli skate e streetwear brands più importanti e autentici del settore. La collezione PUMA x DIAMOND SUPPLY CO. riflette una passione condivisa per lo sport, caratterizzata dalla semplicità del design e dall’attenzione ai dettagli in cui Diamond Supply Co. ha unito la sua credibilità estetica unica nel mondo dello skateboarding al DNA streetwear di PUMA.