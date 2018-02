Scarpe Puma 2018: presentata la Ignite Limitless SR

La sneakers LIMITLESS è tornata, per la primavera/ estate 2018, con un’elegante silhouette next-gen e un design urban ispirato alla strada. La nuova IGNITE Limitless SR è progettata per chi è sempre in movimento, ha un’attitudine e uno stile unici che non conoscono limiti.

La tomaia in 3D e il nuovo collar, unico ed esagerato, combinato all’intersuola leggera come una piuma offrono una perfetta vestibilità. Dotata di un nuovo sistema di compressione intuitivo con schiuma PUMA IGNITE fornisce ritorno di energia, ammortizzazione e il massimo comfort. L’esclusivo collar, la costruzione slip-on e il marchio PUMA sul tallone in TPU premium completano la sneaker con un tocco inimitabile per un look futuristico.

La nuova IGNITE Limitless SR è disponibile nei PUMA stores, online al sito PUMA.com e in selezionati retailers.