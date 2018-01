Scarpe Primavera Estate 2018: Tyler, The Creator e Converse presentano l’ultima collaborazione con GOLF LE FELUR*

Gli amanti delle iconiche Converse non potranno farsi scappare la nuova collezione perfetta per la Primavera Estate 2018. E’ stata infatti svelata oggi l’ultima collaborazione tra Tyler, The Creator e Converse con GOLF LE FELUR*. La sua distintiva sneaker in suede arriva in 3 audaci colori pastello per dare il via all’anno: Geranium Pink, Bachelor Blue e Jade Lime. La sneaker GOLF le FLEUR* sarà disponibile in misure unisex al prezzo di 100,00 €.

Nella collezione anche la felpa con cappuccio French Terry Converse Essentials, venduta a 85,00 € e disponibile in quattro varianti di colore complementari: Giada Lime, Peach Pearl, Clearwater Blue ed Egret. Stessi colori per le t-shirt in jersey di cotone al prezzo di 35,00 €.