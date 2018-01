Scarpe Primavera Estate 2018: Puma presenta Muse Satin con Cara Delevingne

PUMA continua il proprio impegno nel voler ispirare fiducia e motivare le donne di tutto il mondo a credere sempre nelle proprie forze con la campagna “DO YOU” di PUMA Women. Questo potente mantra desidera spingere le donne a vivere senza scusarsi, essere padrone di loro stesse e abbracciare la propria individualità. Cara Delevingne – modella internazionale, attrice, attivista e Brand Ambassador di PUMA – volto di PUMA Women e ‘DO YOU’ nel 2017 si è impegnata in prima persona per la realizzazione di una speciale Docuserie che ha messo in luce le storie uniche di quattro donne forti per incitare al cambiamento e oggi è la protagonista delle immagini della nuova campagna primavera/estate 2018 fotografata da Cass Bird.

La nuova campagna ‘DO YOU’ si concentra sul self-empowerment ed esorta le donne ad essere sicure, motivate e intransigenti in ogni aspetto della loro vita, incluso il loro stile. Così PUMA ha creato la sua ultima linea in grado di offrire a tutte le donne il prodotto giusto per essere fiere in tutto ciò che fanno. Tra le novità della stagione spicca la nuova Muse Satin che colpisce l’attenzione con il suo design originale e sofisticato e la lussuosa colorazione. E’ una sneaker dalle linee geometriche, caratterizzata dalla costruzione slip-on con lacci elastici che si incrociano sulla tomaia in satin e sul tallone, ha l’intersuola IMEVA a contrasto e l’innovativa suola in gomma per un look inconfondibile. La nuova PUMA Muse Satin sarà disponibile, a partire da giovedì 18 Gennaio, nei PUMA store, online al sito PUMA.com e in selezionati retailer.