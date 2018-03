Scarpe Primavera Estate 2018: Nike propone 4 nuovi modi di pensare le sneakers da donna

Nike annuncia l’apertura di un nuovo concetto di sneaker boutique, Nike Unlaced, e crea un futuro nuovo per le donne ampliando l’offerta e le misure disponibili. Da oltre 40 anni, Nike è al servizio delle atlete: questa la missione a sostegno delle sportive che hanno infranto le barriere di ogni tipo, dalla runner ribelle, Joan Benoit Samuelson (la prima donna ad aver vinto l’oro nella maratona) alla grande Serena Williams, tennista da record (detentrice di 23 titoli di prim’ordine). Numerosissime altre star dell’atletica hanno raggiunto l’apice nella loro disciplina insieme a Nike – sui campi da basket, da calcio e non solo – e ognuna di loro contribuisce a creare nuove opportunità nello sport femminile.

Nike incoraggia inoltre il progresso degli atleti – professionisti e non – attraverso l’innovazione. Il design in chiave femminile ha generato la costante produzione di footwear, oltre a tutti gli sviluppi più recenti volti a facilitare l’accesso delle donne allo sport, come ilNike Pro Hijab e taglie specifiche per l’abbigliamento tecnico. Una cosa che unisce tutte le sportive sono le sneakers. Elemento tecnico e accessorio lifestyle, la sneaker è simbolo dell’identità atletica e stilistica. Alcuni modelli esprimono l’anima di chi li indossa, le sue convinzioni e i suoi valori – soprattutto se fatti con materiali e strutture sostenibili. Nel 2018 tutti e tre gli elementi – gli atleti, l’innovazione e il prodotto – si uniscono a favore delle donne: Nike presenta infatti quattro nuovi modi di pensare le sneakers da donna.

Nike Unlaced è un concept digitale e commerciale che fa seguito alla rivoluzione Nike punto-com in Europa, e all’introduzione di un’offerta specifica per le donne, attraverso lo styling di prodotto e la presenza di curatori locali. (In Nordamerica, la sneaker boutiqueNike x Nordstrom è un’esperienza digitale e di vendita creata insieme alla summenzionata Kim che rappresenta un importante precedente). La cura locale da parte di creativi influenti da New York, Parigi, Londra, Shanghai e altre città sarà attivata prossimamente.

Dallo styling personalizzato alle esperienze VIP (come la consegna in giornata e gli orari esclusivi), i servizi offerti da Nike Unlaced sono pensati per aumentare l’interconnessione e la reperibilità delle sneaker per le donne. Un esempio: i soci avranno la possibilità di organizzare appuntamenti individuali con gli stilisti e portare a casa i loro preziosi acquisti avvolti in un packaging esclusivo.