Scarpe Primavera Estate 2018: Adidas lancia Deerupt

adidas Originals presenta la sua nuovissima sneaker Deerupt: un’interpretazione in chiave contemporanea di un classico firmato adidas, proposto in una veste completamente nuova. Audace e al tempo stesso minimalista, questo modello presenta un design a rete ispirato all’archivio, sfoggiando un profilo inedito che tuttavia rivela il tocco ineguagliabile di adidas.

Attingendo nella stessa misura ai mondi dell’urbanistica, dell’architettura e dei fenomeni naturali, Deerupt mantiene al centro della propria estetica l’inconfondibile struttura a rete. Lanciata inizialmente nei modelli da running adidas degli anni ’80 – e passata alla storia come caratteristica imprescindibile per i runner newyorkesi e all’interno della silhouette Marathon Training – oggi la struttura a rete si fa elastica, estendendosi fino ad avvolgere l’intera scarpa.

Reinterpretata in versione maxi e declinata in tonalità elettriche, la rete si trasforma in uno schema visivo sfrontato, in linea con le tendenze contemporanee. Giocando costantemente con il concetto della rete mediante texture, stratificazioni e diverse prospettive, questa sneaker flessibile ispirata al mondo del running presenta una struttura ultraleggera con tomaia in knit, rivestita in mesh elasticizzato.

All’interno, i cuscinetti sagomati in schiuma – localizzati lungo la fodera – assicurano una calzata ineguagliabile, bloccando il piede in posizione e creando zone di compressione che favoriscono la stabilità. Nasce così una scarpa contraddistinta da un vantaggio unico: la capacità di adattarsi al piede di chi la indossa, assicurando un comfort senza pari. Deerupt sfoggia la livrea di punta Solar Bird, che unisce due iconiche colorazioni adidas: Solar Red e Bluebird. Contraddistinta da una forte identità visiva, garantisce il massimo impatto, pur restando fedele al principio della semplicità.