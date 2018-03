Scarpe Primavera 2018: collezione ribelle per Ebarrito

Ebarrito – il brand di accessori handmade in Italy e solo pezzi unici (www.ebarrito.com) – propone per la SS 2018 gli stivaletti modello TETI, un perfetto connubio tra stile rock e di tendenza con il mix and match originale e riconoscibile tipico del brand.

Gli anfibi stringati in pelle patchwork sono la calzatura perfetta per completare i look più ribelli. Realizzati con un mix di pellami pregiati, i nuovi stivaletti si fanno notare per le loro rifiniture, le cuciture ornamentali che definiscono il tallone, le impunture e le borchie.

Come tutti gli altri pezzi Ebarrito, anche gli stivaletti TETI sono pezzi unici perché realizzati con combinazioni di materiali di differenti colori e trame che li rendono un accessorio originale e irripetibile.