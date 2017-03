Scarpe in oro 24 carati realizzate da Antonio Vietri: prezzo base 25mila euro

Calzature extra lusso, pensate per un mercato che ama il made in Italy e vuole prodotti unici, artigianali e fatti a mano. Pensate e realizzate dal designer e artigiano italiano Antonio Vietri si rivolgono al mercato del lusso estero: specialmente agli Emirati Arabi.

Oro 24 carati, 8 mesi di lavorazione, 230 grammi di peso per ogni modello: uno studiato per l’uomo, l’altro per la donna. Lui avrà un mocassino, lei sandali e tacchi a spillo: collezione ‘Gold’. Si tratta di calzature realizzate su misura con un costo base che parte da 25mila euro ma oscillerà a seconda delle preferenze e richieste del cliente. Non si esclude infatti una personalizzazione extra con pietre preziose, perle e diamanti.

“Si tratta delle prime scarpe al mondo in oro 24 carati dopo 8 mesi di studi e tentativi. La particolarità di queste scarpe è che l’oro non è dipinto o applicato ma è parte integrante della scarpa stessa. Una delle difficoltà maggiori nel realizzare il modello è stata trovare il giusto equilibrio tra la resistenza dell’oro e la flessibilità della scarpa. Se la scarpa è troppo leggera l’oro si piega. Al contrario, se è troppo pesante, fa male“. Così Vietri ha raccontato il suo ambizioso progetto.