Scarpe da tennis donna 2018, adidas Originals presenta il nuovo modello (FOTO)

Con un design orgogliosamente all’avanguardia e dettagli tecnici accuratamente studiati, Arkyn unisce tratti distintivi dello streetwear, dello sportswear e dell’alta moda, sintetizzandoli in un’unica proposta dall’estetica fluida progettata esclusivamente per le donne: una filosofia che non viene affatto smentita da quest’ultima variante.

Per la tomaia, la scarpa sfoggia il classico mesh knit, a cui si contrappone il mesh traspirante della linguetta. I pannelli sagomati in TPU in corrispondenza del tallone e dell’avampiede si uniscono agli occhielli minimalisti, creando un sistema di allacciatura anticonvenzionale.

Tra i tocchi finali spiccano il collarino dal design a calza, l’inserto in neoprene sul tallone, l’occhiello in corrispondenza della caviglia e le 3 strisce saldate. Completa l’opera il sistema di ammortizzazione Boost™, che integra l’immancabile inserto sul tallone in stile Arkyn. Nasce così una declinazione senza fronzoli della nuova entusiasmante silhouette firmata adidas, che punta tutto sull’intrepido connubio tra moda e funzionalità.