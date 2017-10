Scarpe autunno inverno 2017/2018: la collezione di Sarah Jessica Parker in esclusiva su Amazon Moda

Siete alla ricerca delle scarpe perfette per l’autunno inverno 2017/2018? Amazon Moda ha quello che fa per voi: grazie alla collaborazione con Sarah Jessica Parker, il colosso dell’e-commerce può offrire a tutte le sue clienti una nuova collezione di calzature pensate per questa stagione autunnale.

Si tratta in particolare di una capsule collection che – venduta in esclusiva su Amazon Moda – presenta tre colorazioni esclusive di uno dei suoi modelli più iconici, le décolleté “Fawn”. Per chi ancora non la conoscesse, la shoes collection SJP dell’iconica attrice di Sex and The City è stata creata su tre pilastri principali: la qualità, l’uso di colori neutri e il rilancio delle scarpe senza plateau. Tutte le calzature sono orgogliosamente prodotte artigianalmente in Italia, con pelli italiane, satin e tessuti di altissima qualità.