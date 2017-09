Scarpe autunno inverno 2017-2018: ecco i trend della prossima stagione

L’estate ha oramai le ore contate ed è quindi tempo di iniziare a pensare ai trend per l’autunno inverno 2017/2018? Cosa indosseremo ma, soprattutto, quali saranno le calzature must have per la prossima stagione? Nella gallery che avrete modo di vedere in anteprima tutti i trend per il prossimo autunno, sia a tema scarpe eleganti sia a tema sneakers e calzature sportive.