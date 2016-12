Scarlett Johansson regina d’incassi: apre la top ten con 1,2 miliardi di dollari

E’ Scarlett Johansson la regina d’incassi del 2016 secondo Forbes: a grande sorpresa, il pubblico sembra amare sempre di più l’attrice che, da musa di Woody Allen, si è calata perfettamente nei panni di una super-eroina tanto da oscurare anche le figure dei colleghi Robert Downey Jr. e Chris Evans.

A breve di nuovo nelle sale grazie a Ghost in the Shell, Scarlett Johansson sembra guidare la classifica dei primi 10 attori più redditizi del 2016. Ma com’è riuscita a superare tutti i colleghi? Il suo cavallo di battaglia è stato sicuramente il film “Civil War” seguito – anche se piuttosto da lontano – da “Ave Cesare”. Medaglia d’argento e di bronzo, invece, per Chris Evans e Robert Downey Jr., colleghi della Johansson nella saga degli Avengers.

Non solo Scarlett Johansson e i suoi colleghi super-eroi, sono tanti i nomi celebri nella classifica dei 10 attori più redditizi nel 2016. Nelle posizioni successive troviamo quindi Margot Robbie, Amy Adams, Ben Affleck, Henry Cavill, Ryan Reynolds, Felicity Jones e Will Smith.

