Scarlett Johansson è l’attrice più pagata del 2018, lo dice Forbes. L’attrice 33enne star di “Avengers: Infinity War” è stata incoronata dal mensile americano nell’annuale classifica. Rispetto al 2017 la diva di Hollywood ha quadruplicato i suoi introiti e ha sbaragliato tutte guadagnando 40,5 milioni di dollari in particolare grazie al suo ruolo di Vedova Nera in “Avengers: Infinity War”, campione d’incassi della stagione. A seguire nella classifica un altro nome importante, quello della bellissima e bravissima Angelina Jolie, seconda con 28 milioni, e Jennifer Aniston terza con 19,5 milioni di dollari.

La graduatoria prende in considerazione i proventi delle star compresi nel periodo che va dall’1 giugno 2017 giugno all’1 giugno 2018. La rivista di economia e finanza americana ha stabilito dunque che la sensuale Johansson abbia surclassato a Emma Stone, che dopo “La La Land” e l’Oscar per la miglior attrice chiuse il 2017 sbaragliò tutte le illustri colleghe. Nel 2018, tuttavia, la Stone è scomparsa anche dai primi dieci posti in classifica. Ancora, spiccano i nomi di Jennifer Lawrence con 18 milioni di dollari, Reese Wintherspoon con 16,5 milioni, Mila Kunis con 16. Al settimo posto si piazza Julia Roberts con 13 milioni, davanti a Cate Blanchett con 12,5 e Melissa McCarthy con 12. Chiude la top ten Gal Godot con 10 milioni. La regina di incassi Scarlett Johansson replicherà con il fortunato ruolo della Vedova Nera in “Avengers 4”, nelle sale nel 2019.

I conti di Forbes si basano non solo sulle entrate al botteghino, ma anche sulle stime del settore attraverso interviste con agenti, rappresentanti e avvocati. I profitti si riferiscono al denaro guadagnato con un film ma anche ai proventi da contratti pubblicitari. Nel 2017 l’attore più pagato era stato Mark Wahlberg, il protagonista di Transformers, 47 anni, con 68 milioni di dollari (59,7 milioni di euro).