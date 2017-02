Scarlett Johansson divorzio: “La monogamia non è naturale”

E’ stato da poco ufficializzato il divorzio tra la bellissima attrice 32enne Scarlett Johansson e il giornalista francese Romain Dauriac; unione che è sopravvissuta soltanto due anni. Ora la donna spiega a Payboy di trovare molto innaturali alcune regole matrimoniali.

“Essere monogami? Non è naturale. Penso che l’idea del matrimonio sia molto romantica; è una bella idea, davvero, e nella pratica può essere una cosa molto bella. Ma non credo che sia naturale essere persone monogame. Potrei essere condannata per questo, ma credo che la monogamia richieda lavoro. Un sacco di lavoro. Il fatto che sia un tale lavoro per tante persone dimostra che non è naturale. È qualcosa che rispetto molto e a cui ho partecipato ma va completamente contro l’istinto di guardare al di là”.

Insomma, chiunque sognasse di mettere un anello al dito e accaparrarsi la sensualissima attrice di Match Point, dovrà farsene una ragione.