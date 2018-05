Sassari Beer Fest 2018: date e programma dell’evento giunto alla terza edizione

Sassari Beer Fest 2018: al via il 10 luglio prossimo, e fino al 21, la terza edizione del Sassari Beer Fest 2018, organizzato dall’Associazione S’Andala in seguito al grande successo di pubblico ottenuto negli anni passati. Quest’anno lo scopo è di superare le aspettative. Tre giorni di divertimento e spettacolo, dal 19 al 21 luglio, presso la Piazza d’Italia, per l’evento dedicato alla birra, accompagnato da street food ed ovviamente birre artigianali di qualità.

Parteciperanno da protagonisti all’evento diversi birrifici sardi, italiani ed esteri. La manifestazione prevede anche showcooking con grandi esperti sardi, spettacoli musicali e tante altre occasioni di svago e divertimento. L’evento godrà della collaborazione con la Fondazione Maria Carta e il progetto #FREEMMOS, ma anche con l’Universita degli Studi di Sassari e il Movimento Omosessuale Sardo.

Come da programma, la manifestazione si aprirà alle ore 12:00 del 19 luglio, per concludersi a tarda notte verso mezzanotte. Presto maggiori informazioni e dettagli in merito si potrà averli consultando la pagina Facebook ufficiale dell’evento, dove si legge: “Arriva la 3ª Edizione del #SASSARIBEERFEST! 19,20,21 LUGLIO si torna in #PIAZZAFIUME con le migliori birre artigianali sarde, nazionali e internazionali. Il cibo da strada e tanta buona musica. Seguirà a breve il programma completo. #SASSARIBEERFEST #SANDALA diffidate dalle imitazioni”.