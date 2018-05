Sardegna week end della pasta ad Arborea: data, programma e location

All’Horse Country Resort Congress & Spa di Arborea (Oristano), dopo il grande successo delle due passate edizioni, anche quest’anno, in collaborazione con Pasta di Sardegna Cellino, torna il Weekend della Pasta, dove gusto e relax si uniscono per regalarvi un’esperienza tutta da vivere! L’organizzazione dell’evento fa capo all’Horse Country Resort Congress & Spa (Sito internet: www.horsecountry.it ), che ospiterà il week end della pasta venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio.

Programma di venerdì 25 maggio

– Nel pomeriggio, arrivo in struttura e Drink di Benvenuto;

– Cena a buffet;

– Attività di Animazione e Balli Country al Saloon Western;

Programma di sabato 26 maggio

– Nel pomeriggio, arrivo in struttura e Drink di Benvenuto;

– Nel Pomeriggio, allestimento dell’Area Pony e Giri in Carrozza;

– Dopo Cena, Festa con intrattenimento Musicale e Balli;

Programma di domenica 27 maggio

– Colazione;

– Ore 11:30, Sfizioso Aperitivo in Piscina con giochi ed animazione!;

– Per le prime 40 prenotazioni: Domenica mattina alle ore 09,45 appuntamento presso la reception del resort per la visita allo stabilimento Di Pasta di Sardegna (Oristano) con i mezzi propri.

– Pranzo a buffet con grande varietà di Pasta (saranno presenti 4 tipologie di primi piatti con la pasta, fornita dal pastificio Pasta di Sardegna);

– Nel pomeriggio, Intrattenimento;

– TEMPO LIBERO (su supplemento): Emozionanti Passeggiate a Cavallo e Relax nel Centro Benessere, uso dei campi sportivi di tenni e di calcetto.

Il Resort Horse Country Congress & SPA a 4 stelle in Sardegna, offre una vacanza emozionante e autentica, in cui il mare e lo straordinario contesto naturalistico tipico sardo fanno da cornice. Il Resort dispone di diverse tipologie di camere e servizi adatti ad ogni esigenza, corredati da un intrattenimento dinamico che soddisfa tutti i tipi di soggiorno, da quello naturalistico a quello divertente a quello rilassante, fino alla vacanza in famiglia per far divertire anche i più piccoli con mini club e ponylandia. Il complesso turistico consta di un Villaggio Western con Saloon e di un Palacavallo, che offre emozionanti spettacoli equestri per rivivere le tradizioni sarde. La struttura è altresì dotata di un centro benessere che offre massaggi rilassanti e vi permetterà di sperimentare i benefici della talassoterapia e algoterapia.