Sarah Jessica Parker costruirà la sua mega villa di lusso nel Village di New York

Sarah Jessica Parker, amatissima star di “Sex and the city”, ha deciso di togliersi uno sfizio e non si tratta di un paio di scarpe. L’attrice conosciuta per il ruolo di Carrie, giornalista e fashion addicted, costruirà mega villa nel Village di New York. Scelta più cool ed esclusiva non poteva fare…

Si tratterà di una dimora di quasi 1300mq sita in una delle zone più esclusive della Grande Mela: il West Village. A darne notizia è il New York Post che conferma l’ambizioso intento della diva insieme al coniuge, il collega Matthew Broderick: la coppia intende unire due edifici acquistati nel 2016 per 35 milioni di dollari. Parliamo di una cifra davvero esorbitante, ma il valore del mattone in quella particolare zona della città è alle stelle. Si stima che la villa avrà una superficie equivalente ad un terzo di un campo da football, ma non solo. Non mancherà un giardino da 195 mq che a New York è un vero e proprio lusso pressoché impossibile.

Alla coppia di star è stato concesso di rivoluzionare solo gli interni perché gli esterni sono protetti dalla Landmarks Preservation Commission. Fra i pochissimi eletti che possono vantare una villa nel Village c’è anche il co-fondatore di Facebook Sean Parker che vanta una tripla abitazione.