Santoni: prima boutique in Ucraina, nel prestigioso Mandarin Plaza di Kiev

Santoni continua il suo percorso di espansione retail approdando per la prima volta in Ucraina. Il prestigioso Mandarin Plaza di Kiev ospita il nuovo spazio Santoni dedicato alle sofisticate collezioni di calzature e accessori che hanno reso il brand famoso in tutto il mondo. Lo store riflette il concept esclusivo disegnato da Patricia Urquiola: eleganza, qualità ed heritage esaltano il prodotto della maison italiana.

L’elemento iconico è la griglia geometrica, proposta in rilievo sulle pareti rivestite di tessuto e riprodotta in una struttura espositiva in ottone. La palette di colori è calda ed elegante, basata sui toni dell’ottone, noce e su nuances neutre, con qualche tocco di colore dato dall’arancione del tessuto delle pareti (colore iconico del brand), dalla poltrona e dai pouf. Lo spazio è suddiviso in due ambienti comunicanti: il primo è dedicato alla splendida collezione femminile, con al centro il tavolo in travertino con gambe arancio, il secondo alla collezione maschile. La boutique ospita anche la nuova collezione ready-to-wear disegnata per Santoni da Marco Zanini.

“Sono lieto di poter annoverare anche Kiev tra le piazze esclusive in cui Santoni è presente con la propria boutique monomarca”, dichiara Giuseppe Santoni, CEO della maison, che continua a sviluppare l’azienda di famiglia nata nel 1975, trasformandola in un brand di lusso per veri intenditori.