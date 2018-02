Sanremo 2018 outfit: Ornella Vanoni sceglie Antonio Riva per i suoi look

In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo – in programma dal 6 al 10 Febbraio 2018 – Ornella Vanoni ha scelto di indossare ANTONIO RIVA Milano. La cantante nel corso delle serate, ripercorrerà on stage lo stile del designer che ha creato ad hoc per l’artista, pantaloni a palazzo con strati svolazzanti di tessuto leggero abbinati alla blusa con scollatura asimmetrica con punte, in tessuto rigido e maniche lunghe.

L’intero look declinato – serata per serata – in diversi materiali e nuances riflette nelle linee, volumi e dettagli la personale visione dello stilista fatta di concetti geometrici, tagli e strutture che sottolineano la sua formazione di architetto.

“Vestire Ornella è per me orgoglio e passione” afferma Antonio Riva “Ma soprattutto è affetto essendo legato a lei, una donna dalla straordinaria eleganza ed energia, da una bellissima amicizia e stima profonda”.