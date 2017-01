Sanremo 2017 spunta Maria De Filippi e il suo entourage non smentisce…

La regina di Mediaset e il re della Rai: Carlo Conti e Maria De Filippi, questa l’accoppiata che vari rumors suggeriscono come protagonista di Sanremo 2017. L’indiscrezione circola ormai da parecchie ore e pare che l’entourage di Maria non si sia affrettato a negare.

Carlo Conti, secondo vari rumors, avrebbe chiesto a Maria De Filippi di essere al suo fianco durante la conduzione del Festival di Sanremo 2017. La signora di Mediaset era già stata all’Ariston, ospite di Paolo Bonolis nel 2009 e non ha mai fatto mistero di vivere un’ipotetica conduzione del Festival con grande ansia.

Conti punta ad assicurarsi un suo terzo Festival con il botto di ascolti, mettersi al fianco un carro armato degli ascolti come la De Filippi è infatti una grandissima garanzia. Al momento non ci sono conferme o smentite, bensì un silenzio che non fa che alimentare i dubbi. In molti parlano di una trattativa segretissima già in atto…staremo a vedere.