Sanremo 2017 scaletta terza serata: cover dei Big, cantanti in gara e ospiti

Dopo una prima puntata di grande successo e una seconda più fiacca e lenta, c’è molta attesa per la terza serata del Festival di Sanremo 2017, ormai tradizionalmente dedicata alle cover di celebri brani della musica italiana. Cosa c’è in scaletta per la puntata di giovedì 9 febbraio 2017? La serata si aprirà, come ieri sera, con la gara tra le Nuove Proposte, con l’esibizione degli altri quattro giovani in competizione e la conseguente eliminazione di due di loro. Chi passerà il turno, andrà in finale domani sera che vedrà decretare il vincitore della categoria.

Quali gli ospiti in scaletta per la terza serata del Festival che animeranno Sanremo 2017? Ad aprire la serata sarà un medley dei successi dello Zecchino d’Oro che festeggia i 60 anni, interpretati dal Piccolo coro dell’Antoniano ma non mancherà nemmeno la particolare esibizione dell’orchestra dei Reciclados de Cateura, testimonial Unicef, che prende vita con strumenti musicali realizzati in discarica. Superospite internazionale sarà questa volta Mika, ormai di casa in Rai, mentre tra gli italiani saranno presenti Alessandro Gassmann e Marco Giallini. La terza serata di Sanremo 2017 sarà anche quella dedicata alle “figlie di…”; ospiti infatti Annabelle Belmondo e Anouchka Delon, la prima nipote di Jean Paul e la seconda figlia di Alain. L’intermezzo comico sarà invece nelle mani di Luca e Paolo.

Veniamo però alle esibizioni dei Big in gara per la terza serata di Sanremo 2017; in scaletta i sedici Big che hanno già passato il turno si esibiranno con cover di brani celebri della musica italiana. Di contro invece i sei cantanti che sono finiti nella zona rossa canteranno nuovamente i loro brani in gara per un girone ad eliminazione: i due meno votati infatti dovranno definitivamente abbandonare la competizione.

Ecco infine i brani scelti dai cantanti in gara per la serata delle cover di Sanremo 2017:

Al Bano – Pregherò (Adriano Celentano)

Alessio Bernabei – Un giorno credi (Edoardo Bennato)

Chiara – Diamante (Zucchero)

Elodie – Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante)

Ermal Meta – Amara terra mia (Domenico Modugno)

Fabrizio Moro – La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori)

Fiorella Mannoia – Sempre e per sempre (Francesco De Gregori)

Francesco Gabbani – Susanna (Adriano Celentano)

Gigi D’Alessio – L’immensità (Don Backy)

Lodovica Comello – Le mille bolle blu (Mina)

Marco Masini – Signor tenente (Giorgio Faletti)

Michele Bravi – La stagione dell’amore (Franco Battiato)

Michele Zarrillo – Se tu non torni (Miguel Bosé)

Paola Turci – Un’emozione da poco (Anna Oxa)

Samuel – Ho difeso il mio amore (Nomadi)

Sergio Sylvestre – Vorrei la pelle nera (Nino Ferrer)