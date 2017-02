Sanremo 2017 scaletta serata finale: cantanti Big ancora in gara e ospiti

Anche la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2017 sta per concludersi: andrà infatti in onda questa sera la finale del festival della canzone italiana condotto eccezionalmente da Carlo Conti e Maria De Filippi. Quale sarà la scaletta della serata finale di Sanremo 2017? Quali cantanti Big sono ancora in gara e lottano per la vittoria ma soprattutto quali gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston?

La quarta serata ha visto la proclamazione del vincitore della categoria Giovani, Lele, direttamente da Amici di Maria De Filippi, che tornerà ad esibirsi questa sera. Nel frattempo nella gara dei Big sono stati eliminati definitivamente Ron, Gigi D’Alessio, Al Bano e Giusy Ferreri che quindi abbandonano la competizione. Torneranno invece ad esibirsi tutti gli altri Big in gara nella scaletta della finale di Sanremo 2017 fino a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

Quali saranno invece alla serata finale di Sanremo 2017 gli ospiti in scaletta? A salire sul palco dell’Ariston per la finale saranno Zucchero, in qualità di superospite musicale ma anche Rita Pavone, nella giuria di esperti, alla quale verrà dato il premio alla carriera. Ci saranno Ladri di Carrozzelle, ma anche Alvaro Soler come ospite internazionale dell’ultima serata di Sanremo 2017 nonché Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi a presentare la fiction in partenza su Rai Uno “C’era una volta Studio 1”; tra gli altri Enrico Montesano, Geppi Cucciari, Carlo Cracco, Paolo Vallesi e Amara.