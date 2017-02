Sanremo 2017 scaletta seconda serata: cantanti Big e ospiti

Mentre le luci si sono appena spente sulla prima puntata di Sanremo 2017, già si pensa alla seconda serata: quale sarà la scaletta di mercoledì 8 febbraio? Anche per questo secondo appuntamento i co-conduttori hanno diversi ospiti per il pubblico del festival della canzone italiana ma soprattutto altri undici cantanti Big in gara da far esibire: ecco quindi chi questa sera calcherà il palco dell’Ariston (non in ordine di apparizione).

Ecco quindi i nomi degli altri undici cantanti Big in gara nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2017 che calcheranno il palco dell’Ariston: Paola Turci con “Fatti bella per te”, Nesli e Alice Paba con “Do retta a te”, Michele Bravi con “Il diario degli errori”, Gigi D’Alessio con “La prima stella”, Giulia Luzi Raige con “Togliamoci la voglia”, Michele Zarrillo con “Mani nelle mani”, Sergio Sylvestre con “Con te”, Chiara con “Nessun posto è casa mia”, Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karm”, Bianca Atzei con “Ora esisti solo tu” e Marco Masini con “Spostato di un secondo”. La serata però non verrà aperta dai Big in gara, bensì dalle prime quattro canzoni delle giovani Nuove Proposte.

Tanti ovviamente anche per la seconda serata del Festival di Sanremo 2017 gli ospiti in scaletta di Carlo Conti e Maria De Filippi; per quel che riguarda i nomi internazionali ci sarà la presenza di Robbie Williams, Billie Clyfo e Keanu Reeves mentre a rappresentare la musica italiana ci sarà Giorgia. Tra gli altri ospiti della seconda serata Francesco Totti, Enrico Brignano, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e infine il mago Hiroki Hara,. Per i momenti “tutti cantano Sanremo” Sveva Alviti e Salvatore Nicotra.