Sanremo 2017 scaletta quarta serata: gara dei Giovani, cantanti Big e ospiti

Passata la lunga serata delle cover che ha visto l’eliminazione però anche di due cantanti Big in gara, le coppie Nesli – Paba e Giulia Luzi – Raige, con l’arrivo del venerdì si aprono le danze per la semi finale del Festival di Sanremo 2017. Cosa c’è in scaletta per questa puntata? Ecco tutto quello che dovete assolutamente sapere su gara dei Giovani, gara dei cantanti Big e ospiti che faranno da intermezzo per la serata.

Anche la terza serata di Sanremo 2017 partirà con la gara dei Giovani: saranno infatti i quattro cantanti rimasti dalle precedenti puntate a giocarsi il titolo per la vittoria. Per questo si esibiranno ad inizio serata i quattro finalisti: Francesco Guasti, Leonardo Lamacchia, Maldestro e Lele, tra i quali questa sera verrà decretato il vincitore di categoria. Tornano in gara, dopo l’intermezzo leggero delle cover, anche i cantanti Big. In scaletta per la quarta puntata ci saranno tutti e venti i concorrenti rimasti: gli ultimi quattro che andranno a posizionarsi in classifica saranno definitivamente eliminati dalla gara mentre gli altri potranno accedere alla finale.

E per quel che riguarda gli ospiti in scaletta per la quarta puntata di Sanremo 2017? Carlo Conti e Maria De Filippi ospiteranno questa sera sul palco dell’Ariston diversi personaggi; tra di essi la Compagnia Kitonb, il celebre attore che interpreta il commissario Montalbano Luca Zingaretti, il dj e produttore Robin Schulz, ma ci sarà anche il ritorno di Antonella Clerici e l’ospitata di Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti. Infine per ‘Tutti cantano Sanremo’ ci sarà Gaetano Moscato, il nonno che nell’attentato di Nizza perse una gamba per proteggere i suoi due nipoti. Omaggio anche a Giorgio Moroder, presidente della giuria degli esperti di Sanremo 2017.