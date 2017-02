Sanremo 2017 outfit: il meglio e il peggio degli abiti della seconda serata [FOTO]

Dopo il successo della prima puntata, sul palco dell’Ariston hanno cominciato a susseguirsi puntuali dopo le 21.00 gli altri undici Big in gara al Festival di Sanremo 2017. Quali abiti hanno sfoggiato i protagonisti della seconda serata della kermesse canora più famosa d’Italia? Scopriamo quindi insieme gli outfit più azzeccati di questa seconda puntata di Sanremo 2017 e quelli che invece proprio non dovevano salire sul palco dell’Ariston.

La prima donna a salire sul palco dell’Ariston, come di consueto, è la co-conduttrice Maria De Filippi che però, dopo il successo degli outfit della scorsa serata, non presenta un look adatto a questa occasione. Ha infatti sfoggiato un maglioncino lungo fin oltre il ginocchio e dei pantaloni morbidi, per un look total black: troppo semplice per il palco dell’Ariston.

Tra le cantanti outfit in bianco e nero per le prime concorrenti in gara; sul palco dell’Ariston è infatti salita prima Bianca Atzei con un abito di design ornato da un importante e vaporoso fiocco e successivamente la giovane Alice Paba, in coppia con Nesli. Molto più maschile e rock l’abito di un’altra concorrente in gara, Paola Turci. Per lei infatti un tailleur blu elettrico che lasciava intravedere il reggiseno. A completare l’outfit di Sanremo 2017 uno stiletto altissimo in coordinato.

In tarda serata è arrivata quindi l’ospite musicale italiana della serata, Giorgia, che però ha scelto un look abbastanza bizzarro per il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Il suo abito infatti, completamente ricoperto di pailletes nero, vede però delle strane decorazioni sul petto. Forse eccessivo per l’occasione.

La serata ad ogni modo continua in versione black; quasi tutti gli abiti che sfoggiano le concorrenti sono infatti di questo apprezzatissimo colore. Chiara ad esempio ha proposto un abito a vita alta, quasi ottocentesco con le maniche a sbuffo mentre la giovane Giulia Luzi ha sfoggiato un modello estremamente moderno e di design. Chiude Maria De Filippi con un cambio molto glamour e luccicante.