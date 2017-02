Sanremo 2017 outfit: gli abiti sfoggiati durante la prima puntata [FOTO]

Una serata non solo all’insegna della musica italiana ma anche del vestire, della moda e di abiti splendidi. E’ partita infatti questa sera la prima puntata del Festival di Sanremo 2017 che ha visto i primi dieci Big in gara esibirsi. Tra di loro diverse donne che hanno alternato outfit molto azzeccati per il palco dell’Ariston e altri più azzardati. Vediamo quindi insieme i look di questa serata d’esordio della 67esima edizione del festival della canzone italiana.

Ad aprire le danze è stata certamente la padrona di casa, Maria De Filippi, co-conduttrice insieme a Carlo Conti; la De Filippi come di consueto non ha abbandonato le trasparenze per mettere in risalto le sue gambe ma ha sfoggiato un abito nero luccicante estremamente elegante e glamour, perfetto per l’importante occasione. Arrivata a metà serata la nota conduttrice ha optato per un cambio d’abito in bianco, con un vestito al ginocchio anni Venti.

Tra gli ospiti della prima puntata di Sanremo 2017 ha spiccato l’abito indossato da Carmen Consoli, in duetto con Tiziano Ferro. Per lei un abito bianco, morbido e con dettagli neri; complice il modello un po’ “datato” e le maniche lunghe, non è stato un vestito eccessivamente vincente. Splendida invece con il suo abito nero semplice e reso unico da strisce di luce l’attrice Paola Cortellesi, ospite insieme ad Antonio Albanese.

Per quel che riguarda le cantanti, assolutamente splendida la semplicità sobria ed elegante del tailleur di Fiorella Mannoia come l’originalità del completo di Giusy Ferreri. Meno convincenti invece gli outfit di Elodie e di Lodovica Comello; la prima infatti ha scelto un look più “da giorno” mentre la seconda si è presentata un po’ sopra le righe con un corpetto nude con un paio di mani a coprire il seno.