Sanremo 2017 outfit: da Antonella Clerici a Marica Pellegrinelli, ecco gli abiti più belli [FOTO]

Sanremo 2017 parte con la quarta serata, dopo la lunga quanto di successo puntata dedicata alla cover. Torniamo quindi per un nuovo appuntamento a focalizzarci sugli outfit che sfoggeranno le cantanti in gara, le ospiti ma soprattutto Maria De Filippi, co-conduttrice di questa edizione insieme a Carlo Conti. Apre la puntata la conduttrice Maria De Filippi che finalmente per la quarta serata torna a indossare un vestito lungo sui toni del grigio e del nero, ovviamente senza rinunciare al pizzo, un suo must have per gli outfit all’Ariston.

Prima cantante Big a salire sul palco di Sanremo 2017 è Chiara che ancora una volta sfoggia un abito perfetto per la sua silhouette. A slanciare la sua figura è infatti un abito lungo bordeaux a maniche lunghe; tocco di classe la cintura nera a vita alta che la rende una regina dell’eleganza. Seconda concorrente a salire sul palco dell’Ariston è Fiorella Mannoia che non abbandona lo stile “maschile”; per lei ancora un tailleur, questa volta decorato da glitter perfetti per l’occasione.

Tailleur ancora una volta anche per Paola Turci che però per la quarta serata sfoggia un outfit total white; propone ancora un minidress Lodovica Comello che rompe gli schemi con un abito fucsia con un ampio scollo a V: divertente e solare, porta vivacità sul palco dell’Ariston.

E’ il momento poi delle ospiti della quarta serata di Sanremo 2017; sul palco dell’Ariston prima Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti che ha sfoggiato due outfit di successo. Il primo estremamente elegante, bicolor sui toni del grigio e del nero, il secondo più da dama, di un color ghiaccio.

L’altra ospite d’onore di casa Rai è Antonella Clerici che sorprende in parte con un outfit importante ma non eccessivo; per lei un abito a sirena con scollo a cuore senza spalline color turchese. Il tocco di classe è però il raccolto sui capelli.