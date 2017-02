Sanremo 2017 outfit: abiti corti e pantaloni per la terza serata [FOTO]

Prosegue la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2017; l’appuntamento è certamente con le canzoni ma sul palco dell’Ariston si celebra anche una sfilata di abiti che devono far sognare. Quali outfit hanno sfilato in occasione della serata dedicata alle cover, quali i più azzeccati e quali invece le bucce di banana? Scopriamo insieme cosa hanno indossato le protagoniste.

Ad aprire la serata è ancora una volta la conduttrice al fianco di Carlo Conti, Maria De Filippi, che però insiste anche per la terza serata di Sanremo 2017 a proporre un abito corto, al ginocchio. Per lei stampa fiorata su sfondo nero, non abbastanza elegante per il palco dell’Ariston. Anche per il secondo cambio d’abito continua ad optare per un vestito al ginocchio; Maria torna sul pizzo, regalando trasparenze e sensualità.

E per quel che riguarda le concorrenti in gara, cosa hanno scelto di indossare per la serata delle cover di Snaremo 2017? Dopo l’abito lungo e nero di Chiara, c’è stato il primo minidress di questa edizione, addosso a Lodovica Comello: rosso e con la gonna a palloncino, si tratta di un look estremamente eccentrico. A seguire non è mancata l’eleganza degli outfit di due donne d’altri tempi, Fiorella Mannoia e Paola Turci. La prima ha portato un pantalone a palazzo nero con top glitterato mentre la seconda ha riproposto il tailleur maschile in versione nera.

Ospiti internazionali della serata sono Anouchka Delon e Annabelle Belmondo, rispettivamente la figlia di Alain Delon e la nipote di Belmondo. Sono loro a sfoggiare i primi abiti da cerimonia della serata, estremamente colorati e importanti.