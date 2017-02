Sanremo 2017 finale outfit: tutti gli abiti dell’ultima serata [FOTO]

La tanto attesa finale di Sanremo 2017 è arrivata: quali saranno gli abiti più belli e quello meno azzeccati per quest’ultima puntata del festival della canzone italiana? Ecco il meglio e il peggio degli outfit di questa serata. Niente scalinata per Maria De Filippi che però per la finale del festival sfoggia un abito da sera senza spalline estremamente elegante e signorile ornato di stampe azzurre.

A sorprendere però per gli outfit della finale di Sanremo 2017 sono certamente le concorrenti in gara; inizia infatti la competizione all’Ariston Elodie che finalmente propone un look rock e sensuale, prendendo spunto dalla collega Paola Turci e sfoggiando un tailleur total white. La favorita del festival invece, Fiorella Mannoia, finalmente ci omaggia di un abito da sera assolutamente perfetto per l’occasione: il velluto bordeaux e lo scollo profondo un vero tocco di classe.

E’ quindi il momento dell’arrivo delle prime ospiti femminili della finale di Sanremo 2017, le tre attrici protagoniste della fiction in arrivo su Rai Uno: Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi e Diana Del Bufalo. Abiti molto diversi per le tre attrici, il più azzeccato certamente quello della Buscemi, poco adatto invece per il suo fisico quello total white e trasparente della Del Bufalo.

Prosegue quindi la gara con altre tre donne che presentano outfit altalenanti sul palco dell’Ariston per la finale di Sanremo 2017; si parte con Paola Turci che dopo un festival di tailleur propone una tuta senza spalline total black. Meno azzeccato questa sera l’abito di Bianca Atzei che invece propone un vestito a maniche lunghe e girocollo con gonna larga e morbida ricamato a fiori su sfondo nero: davvero troppo ricco. Chiude il trio Chiara che invece continua a puntare su pizzi e trasparenze, senza deludere.

Davvero splendida e sensuale invece la prossima ospite della finale di Sanremo 2017, la modella Tina Kunakey, fidanzata di Vincent Cassell. L’ospite ha sfoggiato un abito total black sensualissimo con laccio attorno al collo.

Cambio d’abito per Maria De Filippi che sceglie un look total white per la seconda parte della finale di Sanremo 2017 ma sbaglia completamente intimo: il reggiseno si vede nettamente sotto l’abito. Intanto è il momento dell’entrata in scena di un’altra concorrente, Lodovica Comello, che scivola ancora una volta su una buccia di banana con un abito azzurro a maniche lunghe.