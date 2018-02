San Valentino 2018: proposta di matrimonio a 10mila metri da Terra

Complice il San Valentino 2018, quest’oggi c’è aria di romanticismo in buona parte del mondo. Lo sanno bene i passeggeri ma anche il personale di bordo del volo EasyJet, protagonisti di una proposta di nozze a 10mila metri d’altitudine.

Un giovane inglese – Ben Lilley, di 22 anni – ha deciso di chiedere alla sua fidanzata Hannah di sposarlo a bordo del volo easyJet EZY8251 in partenza da Londra Gatwick e diretto a Roma, sorprendendo la sua ragazza e i passeggeri a 10mila metri di altitudine, grazie anche alla complicità dell’equipaggio. Ben aveva infatti previsto ogni dettaglio con l’aiuto del Comandante e dell’equipaggio easyJet, pianificando il momento perfetto per la fatidica domanda: il Comandante Richard Cornell ha iniziato comunicando le informazioni di routine, gli aggiornamenti sulle condizioni metereologiche, l’altitudine e l’ora di arrivo. Ha poi augurato ad Hannah un buon compleanno, motivo per cui la coppia si stava dirigendo a Roma per una breve vacanza. Alla fine del messaggio del Comandante Cornell, Ben si è alzato e si è inginocchiato di fronte ad Hannah con un anello di fidanzamento chiedendole di sposarla.

“Siamo entrambi felicissimi. Il mio piano non avrebbe potuto andare meglio. E ha detto di sì! Voglio ringraziare il team di easyJetper avermi dato una mano a organizzare tutto alla perfezione e per non aver fatto sospettare nulla ad Hannah” – ha commentato Ben a proposito del suo San Valentino speciale.