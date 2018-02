San Valentino 2018: le mete più cercate dagli italiani

Il 14 febbraio si avvicina e ancora non avete deciso come trascorrere San Valentino? Niente paura! Se amate essere di tendenza, vi suggeriamo oggi le mete più ambite dagli innamorati italiani ovvero quelle più cercate su Hotels.com.

In particolare, nella classifica tra le 10 città più ricercate per San Valentino 2018 è emerso che gli italiani preferiscono rimanere nel loro Paese tanto che ben 6 città su 10 sono italiane. In testa Roma, seguita da Firenze (2°), Parigi (3°), Londra (4°), Amsterdam (5°), Milano (6°), Venezia (7°), Barcellona (8°), Napoli (9°) e Bologna (10°). La Città Eterna risulta essere però anche la città italiana più ricercata dai cittadini europei, presi in considerazione dalla ricerca. I polacchi la inseriscono addirittura in cima alla loro classifica. Nonostante questo, né Roma né alcuna città italiana sono inserite nella top 10 delle città più ricercate da tedeschi, finlandesi, norvegesi e svedesi.

Per tutti coloro che invece vogliono trascorrere un San Valentino lontano dal caos delle grandi città, tra i suggerimenti di Hotels.com c’è il Glenmoriston Townhouse Hotel di Inverness , per una pausa rilassante in città. Questa struttura è la perfetta combinazione di lusso rurale combinato con servizi moderni. Affacciata sul fiume Ness, la città scozzese offre panorami verdeggianti e spettacolari sentieri boschivi, l’ideale per romantiche passeggiate mano nella mano con la persona amata.