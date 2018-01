San Valentino 2018: le collezioni speciali per la Festa degli Innamorati

San Valentino 2018 è alle porte ed è quindi tempo di pensare a cosa indossare, cosa fare e cosa regalare in occasione della Festa degli Innamorati. Come ogni anno, i principali brand – dal fashion alla cosmetica sino all’home decor – hanno creato collezioni ad hoc per rendere più semplice tutte queste scelte. In questa gallery abbiamo quindi raccolto per voi alcune delle capsule collection che sarà possibile trovare nei negozi da qui a breve in occasione di San Valentino 2018…