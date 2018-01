San Valentino 2018, idee regalo per Lei e per Lui: le proposte Damiani per la Festa degli Innamorati

San Valentino si avvicina ed è tempo di pensare al regalo perfetto per stupire il proprio partner. Tra le sorprese più quotate, come ogni anno troviamo i gioielli: da sempre, infatti, regalare un gioiello o un accessorio prezioso rappresenta una delle migliori scelte per la Festa degli Innamorati. Ecco allora le proposte Damiani per San Valentino 2018. In particolare, il celebre brand propone un bracciale per l’uomo e due differenti solitari per le donne.

Ancora indecisi? Vi consigliamo di continuare a seguire le nostre rubriche dedicate alle idee regalo per San Valentino così da arrivare preparati alla Festa degli Innamorati.