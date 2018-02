San Valentino 2018, idee di viaggio: destinazioni romantiche tra castelli e hotel in stile liberty

Avete già pensato a come trascorrere San Valentino 2018? Quest’oggi vi proponiamo le idee di viaggio selezionate da TravelFool e Secret Escapes, tra ambientazioni da sogno e location esclusive. Ecco allora alcune idee per trascorrere San Valentino 2018…

Se si vuole vivere un San Valentino da favola, perché non scegliere di “festeggiare” l’amore proprio in un castello? In Francia è possibile, a Le Castellet, un borgo medievale immerso tra i vigneti Bandol. Sarà davvero un incanto farsi “catturare” dall’eleganza dell’Hôtel & Spa du Castellet, della prestigiosa catena Relais & Châteaux, con un ristorante che si fregia di ben due stelle Michelin.

Il sapore autentico della Provenza si può intravedere nei colori e profumi della lavanda e dei pini che si stendono a perdita d’occhio fino al Mediterraneo, in un paesaggio che ammalia e fa innamorare, da ammirare sorseggiando un cocktail al tramonto, con la propria metà, nei gazebo in giardino, o in un’atmosfera più soffusa e romantica di notte. Per i gourmand una cena presso il Ristorante Christophe Bacquié, per non perdere l’opportunità di esaltare il palato con l’alta cucina francese, è quasi un piacevole “obbligo”.

Un’altra meta dal fascino magnetico è Praga. Una città sospesa tra passato e presente, con un’atmosfera che incanta e che ha ispirato poeti e scrittori. Questo luogo fa letteralmente innamorare ogni turista che passeggia sul Ponte Carlo con i suoi santi di pietra, accompagnati dalle dolci note dei musicisti di strada, tra raffinati palazzi e tra questi si trova il Mamaison Riverside Hotel. Non bastano gli aggettivi per definire la bellezza di questo boutique hotel di lusso, tra i più rinomati della città. In stanze finemente arredate e ricche di charme, in cui il rosso dei tendaggi è il colore dominante e risplende nei cristalli . la vostra esperienza sarà sicuramente da ricordare.

In uno dei quartieri più eleganti e sofisticati di Stoccolma si trova il First Hotel Drottning Kristina, centralissimo e con un lussuoso ristorante à la carte con deliziose portate, per un city break da vip. Gli ambienti hanno un aspetto minimal chic di classe, ispirato allo stile Gustaviano che ben si coniugano al lusso e all’eleganza dell’hotel. Immerso nel cuore della città e a due passi dalla Royal Swedish Opera, dal National Museum e dal Palazzo di Stoccolma.

Se si ha voglia di mare, anche se fuori stagione, una meta chic e di classe per il vostro idillio d’amore non può che essere la scintillante Cannes. L’Hotel Radisson Blu 1835 sul lungomare, ha uno stile unico e ricercato, con camere di lusso e la possibilità di una cena intima e di classe su una delle terrazze più belle, con il dolce rumore delle onde che si infrangono come sottofondo e una vista incredibile sulla città. Per rendere più unica l’atmosfera non può mancare un momento di intimità in Jacuzzi, in una lussuosissima spa vista mare, tra massaggi e relax a due passi dal Palais de Festival de Congres.

Rimanendo in zona costiera non si può non pensare ad una città italiana che è sempre attuale e con le luci dei riflettori puntati addosso: Sanremo. La proposta di Secret Escapes è quella di un soggiorno nell’hotel de Paris in stile liberty, con una posizione davvero incredibile sul Mar Ligure, con un panorama mozzafiato. Tra viali eleganti e il richiamo dei casinò. un’esperienza a Sanremo, è sicuramente da provare. L’hotel è dotato di una spa extra lusso in cui potersi perdere in un massaggio minuzioso o in una doccia emozionale.