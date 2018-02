San Valentino 2018: gli hotel più romantici del mondo per trascorrere la Festa degli Innamorati

In vista di San Valentino 2018 – che ricordiamo sarà il prossimo 14 febbraio – TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2018 nella categoria Migliori Hotel Romantici. Nella classifica mondiale non poteva mancare la romantica Parigi al primo posto ma, almeno nella top ten europea, l’Italia si difende bene con ben due posizioni. “Paesaggi spettacolari, atmosfere da sogno, tramonti mozzafiato e hotel romantici sono gli ingredienti perfetti per un viaggio indimenticabile con la propria dolce metà” – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – “La community di TripAdvisor ci ha aiutato a individuare le strutture a prova di Cupido per aiutare i viaggiatori a organizzare e prenotare il loro viaggio del cuore”.

Situato nel suggestivo quartiere Montmartre e arredato con eleganza in pieno stile Belle Époque, il Maison Souquet è l’hotel che si aggiudica il titolo come hotel più romantico al mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor. È invece a Capri l’hotel più romantico d’Italia, La Minerva. “Siamo felici di questo importante riconoscimento che attesta la soddisfazione dei viaggiatori che hanno deciso di condividere la loro opinione su TripAdvisor dopo aver soggiornato presso la nostra struttura” – ha dichiarato Antonino Esposito, direttore de La Minerva – “Con particolare orgoglio e soddisfazione per tutta la nostra famiglia ogni giorno siamo testimoni di come la nostra magica Capri possa regalare ai nostri ospiti sempre grandi emozioni e siamo fieri di come partano più innamorati di quando sono arrivati promettendo di ritornare presto”.

Il Belpaese si aggiudica però due posizioni anche nella top te degli hotel più romantici d’Europa, La Minerva a Capri e Al Ponte Antico Hotel a Venezia, rispettivamente ottavo e decimo. La medaglia di bronzo del vecchio continente se l’aggiudica invece la Grecia con Anastasis Apartments a Imerovigli, preceduta al secondo posto da Lani’s Suites de Luxe a Puerto del Carmen in Spagna mentre l’hotel più amato in Europa è, di nuovo, il parigino Maison Souquet.

In copertina: Hotel Prinsenhof Bruges – Courtesy of TripAdvisor Press Office