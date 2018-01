San Valentino 2018, dove andare? In Austria tra Vienna e Salisburgo

San Valentino 2018 si avvicina e sono già in molti a chiedersi quale sia la meta migliore per trascorrere un fine settimana all’insegna del romanticismo con la propria metà. Quest’oggi vi proponiamo quindi l’Austria, Paese tra i più vicini ai confini italiani, all’interno del quale è possibile trovare anche strutture in cui non c’è necessità di parlare una lingua straniera per poter comunicare. Ma non solo: alcune città austriache sono delle vere e proprie perle d’architettura e di storia, mete da visitare almeno una volta nella vita.

Iniziamo da Vienna, capitale non solo dell’Austria ma anche dell’amore: i suoi scorci invitano a passeggiare mano nella mano tra le vie ricoperte di antichi sampietrini che conducono a luoghi magici come il duomo Santo Stefano, il museo d’arte Kunsthistorisches Museum, il favoloso Castello di Schönbrunn. Tra le esperienze imperdibili, vi suggeriamo sicuramente di prendere una delle numerose carrozze trainate dai cavalli che popola il centro storico di Vienna, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. Per chi vuole vivere anche la parte più innovativa e moderna di Vienna, è possibile visitare il Weltmuseum la cui caffetteria promette una tra le più gustose torte Sacher di tutta la città.

Per chi ama le atmosfere Belle Epoque, Salisburgo è sicuramente la città perfetta. Salisburgo svela il suo centro storico ricco di dimore principesche, palazzi signorili, chiese barocche e locali antichi: la zona centrale è infatti stracolma di negozi, caffetterie, musei e gallerie dove perdersi per gustare le famose “Mozartkugel – le “sfere di Mozart”; la salita (a piedi) alla solenne fortezza regala forti emozioni e una vista impareggiabile.

Terminiamo quindi con Villach, in Carinzia: situata nel sud dell’Austria, quindi più vicina ai territori italiani, la città sul fiume è un angolo romantico dove passeggiare con il proprio partner. Nella via principale è possibile assaporare l’aria del Sud dell’Austria, con i caffè e i loro dehor sulla strada pedonale, il bellissimo duomo con il campanile da dove si gode una bellissima vista.