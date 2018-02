San Valentino 2018 a Verona: torna “Verona In Love”

La città che ha fatto da sfondo alla romantica tragedia di Giulietta e Romeo si conferma anche quest’anno capitale italiana dell’amore proponendo, nel periodo di San Valentino, il consueto appuntamento con “Verona In Love”. Dal 14 al 18 febbraio, infatti, la città si tinge di rosso proponendo un programma ricco di eventi dedicati agli innamorati ma anche a tutti coloro che vogliono scoprire la città più romantica dell’anno.

Festeggiare San Valentino a Verona è per molti italiani (ma non solo) una vera e propria tradizione. La città veneta, nel periodo di San Valentino, si trasforma infatti nella città dell’amore per eccellenza grazie alla manifestazione “Verona In Love” e a tutti gli eventi ad essa collegati. In particolare, la kermesse proporrà quest’anno concorsi di poesia ma anche visite guidate per la città, proiezioni di pellicole a tema romantico e altri appuntamenti culturali. Ma non solo: la città verrà invasa dalle luminarie d’amore, luci romantiche che renderanno ancora più magiche le passeggiate serali e notturne.

Come tradizione, il San Valentino 2018 a “Verona in Love” porta in Piazza dei Signori un “Cuore da scoprire”, mercatino dedicato a prodotti tipici dell’enogastronomia locale e italiana realizzato in una suggestiva forma a cuore. Non mancherà, nel Cortile del Mercato Vecchio, la bacheca in cui appendere il Messaggio del Cuore con il tradizionale Sigillo d’Amore. Il programma completo verrà pubblicato a breve sul sito www.veronainlove.it.