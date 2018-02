San Valentino 2018: 3 idee per rendere unica la vostra tavola

Il 14 febbraio si festeggia San Valentino e, tra chi sceglierà un viaggio e chi una serata al cinema, ci saranno anche le coppie che opteranno per una cenetta romantica tra le mura del proprio nido d’amore. Quest’oggi – grazie a Deliveroo e Alice Agnelli del blog Gipsy in the kitchen, vi suggeriamo 3 idee per rendere unica la tavola della Festa degli Innamorati.

Cena romantica – Uno dei momenti più belli quando ci si innamora sono le cene condivise con chi desideriamo avere nella nostra vita. Occhi negli occhi, ed il plus è accogliere a casa, nell’intimità delle proprie stanze così che si possa parlare al meglio, senza distrazioni. Una tavola elegante, bicchieri per il vino, candele e posate d’argento che si sposano con un mash up di piatti eleganti che decorano l’atmosfera spezzando le formalità.

Cosa non deve mancare: candelabri antichi e luce soffusa. Una buona bottiglia di un vino bianco prezioso e cioccolatini per fine serata.

Tipo di cibo suggerito: fusion

Cosa ordinare: Tonno scottato, pinoli e salsa al sesamo

Ristorante: Cinquantadu, Milano

Picnic davanti al camino – Cosa c’è di più romantico di un picnic invernale per celebrare chi amiamo? La tavola deve saper essere confortevole e accogliente, riuscire a trasmettere quel senso di serenità e amore che una relazione collaudata sa offrire. Le regole sono poche, la parola d’ordine è stupire. Una piccola apparecchiatura su un tavolino con poco spazio se non quello per avvinghiare le mani e permettere di assaggiare l’uno il piatto dell’altro. Qualche dettaglio studiato, oggetti rubati in casa che all’occorrenza si trasformano in magici segnaposto. Una candela accesa e le luci soffuse faranno il resto.

Cosa non deve mancare: una buona bottiglia di champagne accanto a voi.

Tipo di cibo suggerito: indiano

Cosa ordinare: Butter chicken

Ristorante: Maharajah, Roma

Colazione a letto – Risvegliarsi accanto a chi amiamo è straordinario. Godere poi insieme tra coperte calde e lenzuola fresche di una colazione appena sfornata mentre si legge il giornale sdraiati uno accanto all’altro nella comodità del lettone è una delle cose per cui vale la pena vivere. Risvegli lenti, musica dolce, e mani che si stringono ridendo e mangiando un’ottima colazione!

Cosa non deve mancare: un po’ di musica e qualche candela profumata accesa.

Tipo di cibo suggerito: caffè, pancakes, uova e spremuta

Cosa ordinare: Pancakes & sciroppo d’acero, spremuta fresca d’arancia, caffè

Ristorante: California Bakery, Milano

Ora che avete i suggerimenti su come creare al meglio l’atmosfera più adatta, potete dedicarvi all’aspetto food scegliendo tra i 2.000 ristornati su Deliveroo e approfittando degli speciali menù San Valentino disponibili solo per questa settimana su oltre 40 ristoranti presenti in piattaforma.

Photo Credit: Courtesy of Deliveroo Press Office