San Valentino 2017, regali uomo: 5 idee perfette per il vostro “Lui”

A poco più di una settimana da San Valentino 2017, è tempo di pensare ai regali uomo: se soddisfare una donna è piuttosto semplice, pensare ad idee regalo per “Lui” diventa spesso molto difficile. Dagli accessori tecnologici ai regali più classici, ecco 5 idee perfette per i vostri partner.

San Valentino 2017 è sempre più vicino e sono molte le donne alla ricerca dei regali uomo perfetti per la Festa degli Innamorati. Ma quali sono le migliore idee regalo per “Lui”? Se pensiamo che il nostro uomo abbia già tutto (ma proprio tutto) ciò che vorrebbe o se siamo a corto di soluzioni, la migliore cosa è pensare agli “evergreen”. Iniziamo quindi dai regali tecnologici: se il vostro uomo ama rimanere connesso in qualsiasi momento della giornata, uno smartphone o un tablet potrebbero fare al caso vostro. Non trascurate però nemmeno il fascino degli smartwatch, sempre più simili a orologi da polso classici ma dotati di funzionalità utili soprattutto agli uomini più smart e social.

Tra le idee regalo uomo perfette per San Valentino 2017 anche gli orologi fitness, braccialetti e/o orologi utili a tenere controllata l’attività fisica svolta nonchè le calorie assunte o il battito cardiaco. Quando si parla di regali da uomo è da escludere nemmeno la celebra “cena”: regalare una cenetta romantica per la cena di San Valentino 2017 è infatti sempre apprezzato, soprattutto se la scelta ricade sul ristorante preferito da “Lui”. Terminiamo infine con un’idea regalo uomo che potrebbe però accontentare la coppia: una giornata alla SPA o alle terme.