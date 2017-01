San Valentino 2017, regali uomo: 5 idee hi-tech

San Valentino 2017 si avvicina ed è quindi tempo di pensare ai regali per il nostro uomo. Ma cosa scegliere per un amante della tecnologia? Dai gadget hi-tech sino a oggetti che non sarà facile scordare, ecco alcune idee regalo per lui perfette per San Valentino.

Manca meno di un mese al 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino ovvero la cosiddetta Festa degli innamorati. Ma qual è il regalo perfetto per un uomo amante della tecnologia? Sappiamo benissimo che non tutti amano farsi regali troppo costosi per non assecondare il fine (spesso) consumistico di San Valentino ma, si sa, un pacchettino da scartare riempie sempre il cuore di gioia, anche quello degli uomini. Per gli amanti della tecnologia, quindi, un regalo perfetto ma easy è sicuramente una chiavetta USB con wireless integrato. Tra i tanti modelli, SanDisk propone “Wireless stick”, una pen-drive USB dallo stile minimal ma molto elegante, perfetta per l’uomo che viaggia e vuole avere i propri dispositivi sempre connessi. Un altro regalo molto apprezzato, soprattutto per i periodi freddi, sono sicuramente i guanti che – grazie ad un particolare tessuto – permettono di utilizzare comodamente i display touch senza doversi scoprire le dita.

Dalle idee regalo uomo più semplici per San Valentino 2017 passiamo quindi ai regali perfetti per chi non vuole rinunciare a fare un dono del tutto inaspettato e di valore: per gli amanti della tecnologia ma, soprattutto, della fotografia vi suggeriamo una macchina fotografica istantanea, un oggetto di stile nonchè dal sapore retrò e perfetta per immortalare i momenti passati insieme. Tra queste la Polaroid Snap Touch ma anche la Fujifilm Instax 90. Se il vostro uomo, oltre ad essere tecnologico, è anche geek allora il regalo perfetto è lo speaker Bluetooth che riproduce il classico comunicatore di Star Trek. Una vera e propria chicca! Infine, per chi vuole sorprendere il proprio uomo proponiamo la scelta di uno smartwatch: in particolare, vi suggeriamo gli orologi intelligenti Huawei, dal design classico ed elegante ma dal cuore altamente tecnologico.