San Valentino 2017: idee regalo per lui

Siete alla ricerca di un dono perfetto per San Valentino 2017? Abbiamo selezionato alcune idee regalo uomo ideali per la Festa degli Innamorati: dai gadget tecnologici agli accessori moda, ecco alcuni doni perfetti da regalare in occasione della giornata più romantica dell’anno.

San Valentino 2017 è alle porte ed è quindi tempo di organizzare la vostra giornata e/o serata di coppia: una volta scelta la location, non rimane che cercare il regalo perfetto per stupire il proprio uomo. Ma su cosa orientarsi? Quello che vi suggeriamo è di puntare a quel lato che conoscete meglio del vostro uomo, quello che per lui fa la differenza: per un partner nerd potete quindi scegliere un gadget tecnologico mentre per un amante della moda un accessorio che possa arricchire il suo guardaroba. Se nel primo caso potreste quindi optare per un videogioco o, magari, per una speciale penna da utilizzare sul tablet, nel secondo caso potrebbe essere perfetto puntare ad una sciarpa o ad una coppia di gemelli artigianali e personalizzati.

Tra le altre idee regalo uomo per San Valentino 2017 vi suggeriamo anche di pensare ad oggetti utili per la cura della persona: sia che il vostro Lui sia un patito per la cura della pelle del viso sia che tenda a dimenticarsi, un set da barba in stile retrò potrebbe fare al caso vostro. Per gli uomini che mangiano spesso fuori casa potreste pensare ad una lunch-box elegante ed inusuale, magari abbinata alla 24ore che sono soliti portare con sè. I tempi cambiano ma i grandi classici non passano mai di moda: se pensate di essere a corto di idee, un portachiavi o un portafogli potrebbero fare al caso vostro.