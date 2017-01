San Valentino 2017: idee regalo per Lei

A meno di un mese da San Valentino 2017, è tempo di pensare al regalo perfetto per la vostra dolce metà. Dopo avervi suggerito qualche idea regalo uomo, ecco una carrellata di idee regalo per “Lei” ideali per stupire la vostra compagna in occasione della Festa degli Innamorati.

San Valentino 2017 è oramai alle porte: ma qual è l’idea regalo più giusta e originale per stupire la vostra donna? Abbiamo selezionato alcune tra le idee regalo più comuni nonchè le più alternative, perfette per la Festa degli Innamorati. Iniziamo da quello che è sicuramente il regalo meno impegnativo ma anche uno dei più tradizionali: una scatola di cioccolatini. Tra le tante proposte sul mercato, segnaliamo l’iniziativa Perugina che ha nascosto nei suoi tradizionali “Baci” gli autografi d’amore di Laura Pausini.

Una foto pubblicata da Petra Reginella (@regins_27) in data: 30 Gen 2017 alle ore 01:30 PST

Le amanti degli accessori per la casa non potranno che adorare le celebri tazze “Mr. and Mrs.”, una coppia di mug perfetta per portare la colazione a letto nelle giornate di relax.

Una foto pubblicata da No Shit Box (@noshitbox) in data: 22 Gen 2016 alle ore 21:34 PST

Intramontabili ma pur sempre inaspettati anche i gioielli: tra le idee regalo San Valentino 2017 per Lei, infatti, preziosi e bijioux sono sicuramente una scelta vincente. Collana, anello o orecchini? Questa scelta la lasciamo a voi segnalandovi però le proposte de “L’Atlante dei Bottoni”, una bottega artigiana che crea gioielli artigianali partendo da libri antichi.

Una foto pubblicata da L’Atlante dei Bottoni (@latlantedeibottoni) in data: 31 Dic 2016 alle ore 06:02 PST



Infine, tra le idee regalo perfette per San Valentino 2017 è impossibile dimenticare gli accessori makeup o profumi: sono moltissime infatti le case cosmetiche che, in questo periodo dell’anno, lanciano collezioni pensate ad hoc per la Festa degli Innamorati.