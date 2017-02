San Valentino 2017, eventi a Palermo: una settimana tra arte e amore

Dopo Verona in Love e una carrellata di idee regalo, continuiamo a parlare di San Valentino 2017 con l’evento “Love Week” a Palermo: il Museo Archeologico Antonio Salinas, infatti, organizza – in occasione della Festa degli Innamorati – una settimana tra arte e amore.

Si terrà dall’11 al 19 febbraio la “Love Week” organizzata dal Museo Archeologico Antonio Salinas di Palermo che prevede un’intera settimana dedicata ad amore e arte. L’idea parte dalle raffigurazioni presenti su frammenti antichi o sulle celebri metope di Selinunte, immagini che rappresentano l’amore incondizionato tra antichi dèi e mortali. Scopo dell’iniziativa è quello di permettere ai visitatori di immergersi in baci e storie d’amore lunghi oltre 2500 anni.

“C’è spazio anche per le vostre storie: per i vostri baci” ha commentato la direttrice del Museo Archeologico Antonio Salinas di Palermo, Francesca Spatafora: durante la “Love Week” – organizzata in occasione di San Valentino 2017 – tutti i visitatori avranno modo di essere protagonisti di un dialogo immaginario tra autori del passato e contemporanei, autori che – con le loro opere – raccontano un amore lungo 2500 anni. Da Catullo a Saffo sino ad Alda Merini e De Gregori: il viaggio in questo amore tanto lontano quanto attuale potrà essere seguito anche sui social grazie all’hashtag #lestoriedamoredituttinoi.