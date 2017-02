San Valentino 2017 cena last minute a Milano

Se non avete pensato a come festeggiare San Valentino 2017 diciamo che siete quasi fuori tempo massimo, ma nella giorno della festa degli innamorati quasi tutto è possibile.

Se siete a Milano e volete regalare alla vostra metà una cena di San Valentino 2017 davvero speciale, ad esempio, i ristoranti Finger’s e Finger’s Garden hanno in serbo una serata speciale per il giorno più romantico dell’anno ovviamente a base di un menu indimenticabile dedicato a tutti gli innamorati.

Scopriamo lo speciale menu di San Valentino 2017 realizzato dallo chef Roberto Okabe e proposto i ristoranti Finger’s e Finger’s Garden di Milano. Protagonista ovviamente il suo ormai famoso sushi “Finger’s style”.

La cena di San Valentino 2017 parte con una flûte di champagne Moët & Chandon offerta a tutti gli ospiti in accompagnamento all’antipasto “Four Seasons” (millefoglie di tonno e burrata, capasanta scottata con gelatina di soia e pasta kataifi, Ebi shinjo in salsa teriyaki, nido di tonno).

Si proseguirà con tre grandi classici di Finger’s: la tartare di salmone con uova di salmone, salsa ponzu e pesto di yuzu, il carpaccio di Kobe con vinaigrette di umeboshi (prugna giapponese) e la crema di patate tartufata al nero di seppia con verdure e funghi in tempura.

Non mancherà ovviamente una gustosa selezione di rolls e uramaki e per concludere un piatto “a sorpresa” che avrà come protagonista il Black Cod, il prelibato merluzzo nero dell’Alaska.

Per il finale Roberto Okabe ha pensato a un dolce intrigante, dal nome che è tutto un programma… “Passione del Brasile”: un fresco sorbetto di lychee con cioccolato bianco, spuma di cocco e gelatina di maracuja.

Buon San Valentino 2017!

Menu di San Valentino 2017

Costo: 70 € (coperto 6 €, vini e bevande esclusi)

Info e prenotazioni

Finger’s

Via San Gerolamo Emiliani, 2 – Milano

Tel. 02/54122675

Finger’s Garden

Via Keplero, 2 – Milano

t. +39 02/606544

www.fingersrestaurants.com