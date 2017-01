San Valentino 2017 a Verona: fuga romantica nei luoghi di Romeo e Giulietta

San Valentino 2017 è alle porte ed è quindi tempo di pensare a come trascorrere la Festa degli Innamorati. Una delle mete da sempre preferite è sicuramente Verona, già teatro delle vicende amorose narrate da William Shakespeare in “Romeo e Giulietta”. Quale migliore occasione, allora, per visitare questa città?

In occasione di San Valentino 2017, a Verona torna il tradizionale appuntamento con “Verona in Love” ovvero una delle kermesse più celebri tra quelle organizzate nel weekend (lungo) della Festa degli Innamorati. Arrivata oramai alla sua tredicesima edizione, allestirà anche quest’anno il “Loggiato in Love”, un salotto dove Lidl Italia – sponsor dell’evento – accoglie le coppie con una selezione di cioccolato da degustazione. Anche quest’anno torna poi “Un Cuore da scoprire”, tradizionale mercatino di prodotti tipici ed eccellenze veronesi formato da bancarelle disposte a cuore.

Il San Valentino 2017 a Verona, però, significa anche grandi promesse d’amore: ecco perché nel Cortile Mercato Vecchio gli innamorati potranno scambiarsi una dedica d’amore mentre, nella Loggia in Love, potranno ricevere uno speciale sigillo d’amore. Ricordiamo infine che il Comune di Verona mette a disposizione delle coppie che vogliono sposarsi alcune delle location più magiche e romantiche della città: la Casa di Giulietta, Sala Arazzi, Sala Guarienti e la Cappella dei Notai. Per info, www.veronainlove.it.