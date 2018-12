San Blas, perla dei Caraibi: un vero angolo di paradiso da esplorare

Le isole San Blas sono un arcipelago panamense, ancora forse poco conosciuto, che comprende circa 378 isole e atolli di cui solo 49 abitati. Un tesoro di bellezze incontaminate, una parte di mondo che vale la pena vedere almeno una volta nella vita. L’arcipelago di San Blas è situato nel Mar dei Caraibi, al largo della costa atlantica dell’istmo di Panama e ad est dall’omonimo canale. A dire il vero, forse avrete sentito parlare di San Blas: difatti questo posto meraviglioso è noto soprattutto col nome di Kuna Yala, che significa letteralmente «terra dei Kuna», in virtù del fatto che le isole sono abitate proprio da questa popolazione indigena che segue solo leggi proprie e tradizioni antichissime.

Pensate che prima dell’arrivo degli europei, i kuna indossavano pochi abiti e amavano dipingersi il corpo con disegni di ogni tipo. Spinti da missionari a coprirsi, non si capisce bene se questi l’abbiano fatto per un discorso di pudore o perché convinti dell’idea che il vestito sia stato inventato per godere meglio della nudità, i kuna copiarono i disegni corporei sulle molas, che indossavano appunto come abiti. Caratteristica di questa gente è l’innato senso di libertà, tant’è che a lungo i kuna hanno lotto contro i conquistadores per conservare la propria autonomia. Un popolo mite, che ama vivere a contatto con la natura. Del resto come dar loro torto? Il mare, a largo delle Isole Blas, è cristallino, splendido, davvero qualcosa di unico al mondo.

Tra le isole più famose dell’arcipelago: Cayo Pelicano con la incantevole sabbia bianca, con palme cariche di cocchi e capanne al seguito; poi Chichime, tra le più grandi e visitate dai turisti più avventurosi e ancora Isla Iguana e Isla Tortuga. Il caratteristico clima tropicale rende le isole San Blas una meta ideale per tutto l’anno. Insomma si può partire in qualsiasi momento! Un posto che vi conquisterà per la sua semplicità, oltre che per la sua sconfinata bellezza. Il lento rumore delle onde vi cullerà come in un sogno: ritornare, infatti, alla vita di tutti i giorni sarà un problema …