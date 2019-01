Il San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello, Basilicata

Nel cuore della Basilicata, nel territorio della Lucania, precisamente a Lavello, Potenza, apre il nuovo luxury resort cinque stelle lusso San Barbato Resort Spa & Golf. In una delle aree più autentiche della Basilicata, oggi al centro di una grande valorizzazione, soprattutto dal punto di vista turistico, un interessante progetto di hôtellerie lusso.

All’interno di un parco di sei ettari nello scenario naturalistico del Monte Vulture, il resort è una proprietà unica, che accoglie il ristorante gourmet Don Alfonso 1890 San Barbato – derivazione del ristorante due stelle Michelin di Sant’Agata dei due Golfi – l’esclusiva Terrazza Bellavista Franciacorta – unica al mondo – e la Spa Vitas by Clarins.

Il design degli ambienti del resort è stato disegnato per accogliere l’ospite e fargli vivere una vera experience. Ogni camera è diversa dall’altra; il mix degli arredi e il carattere inedito del design creano spazi unici e inimitabili. Tutte le camere sono arredate con materiali di primissima qualità e dotate di ampie vetrate panoramiche per godere atmosfere e paesaggi.

Il San Barbato Resort propone una cucina stellata gourmet, pensata ad hoc anche per il segmento wedding e banqueting di alto profilo, grazie alla partnership con Don Alfonso 1890, storico ristorante stellato della Penisola Sorrentina. Ogni piatto è realizzato esclusivamente con materie prime della migliore qualità, trattate con sapienza.

Il roof top del resort, raggiungibile con l’ascensore panoramico, è il luogo dove prende vita la collaborazione con il prestigioso partner Bellavista Franciacorta Spumanti.

La Terrazza Bellavista è il cuore pulsante del resort, uno spazio molto elegante, al tempo stesso, dinamico e versatile, pensato per accogliere gli ospiti dalla colazione all’after dinner passando per l’aperitivo.

Il resort accoglie la Vitas Spa by Clarins che propone numerosi percorsi ricostituenti, pensati per il corpo e per la mente. Tra questi il Bagno Vapore, la Sauna Finlandese, Rasul, la Stanza del Sale, le Docce Emozionali, la Lama d’Acqua, la Cascata di Ghiaccio, la Maxi Vasca Idromassaggio capace di ospitare fino a 15 persone.

Il San Barbato Resport Spa & Golf è la location ideale per vivere un soggiorno di lusso immersi nel verde a pochi chilometri dalle più belle località della Basilicata come Matera, Melfi e Venosa.