Samsung S8, prezzo, caratteristiche e rumors: il nuovo Galaxy con SoC Exynos 9?

Continuano a trapelare indiscrezioni – ancora non confermate – su Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma di casa Samsung che punterà a far dimenticare il disastro del Samsung Galaxy Note 7. Ecco allora prezzo, caratteristiche ma anche tutti gli ultimi rumors su Samsung S8, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 29 marzo prossimo.

Cresce sempre di più l’attesa per l’uscita di Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma della colosso sud coreano. Dopo le prime immagini fatte trapelare da Evan Blass, nei giorni scorsi si sono succedute numerose notizie sia sul design del nuovo Samsung S8 sia sulle caratteristiche tecniche del top di gamma. Ma cosa sappiamo sinora? E’ oramai (quasi) certo che Samsung Galaxy S8 uscirà sia nella versione standard sia in quella “Plus”, diverse tra di loro per dimensione del display: da 5,8 pollici la prima e da 6,2 pollici la seconda.

Molti hanno parlato del display del Samsung Galaxy S8 come la vera e propria rivoluzione del colosso tecnologico sud coreano: sembra infatti che il device possa presentare uno schermo OLED curvo nella parte inferiore e superiore, display sul quale non sarà più presente alcun tasto fisico. La vera indiscrezione è stata invece fatta trapelare direttamente da Samsung che, sui suoi social, ha postato la foto del nuovissimo SoC Exynos 9: qualcuno ha quindi ipotizzato possa essere visto già su Samsung Galaxy S8 anche se altri di dicono convinti di non vederlo prima del Galaxy Note 8. Per quanto riguarda il prezzo, infine, l’ipotesi più accreditata è che – come anche iPhone 8 – possa arrivare a costare oltre 1000 euro.